«Главное — начать»: Валерия показала любимые упражнения для стройной фигуры

Артистка отметила, что иногда ей сложно заниматься. И тогда она вспоминает совет Горбачева.

Певица Валерия похвасталась подтянутым телом в спортивной форме на домашней тренировке. Примечательно, что знаменитость уделяет большое внимание выбору правильной и красивой одежды для спорта.

Валерия подчеркнула, что успех тренировки во многом зависит от настроя. А он в свою очередь может появиться от привлекательных лосин и топа.

«Часто нам трудно себя заставить тренироваться. Знаете, что иногда самое сложное для меня? (Да, и со мной случается, когда лень нападает). Самое трудное — точка отрыва. Главное — начать, как говорил Горбачев. Так вот, надо уговорить себя просто надеть спортивную форму. Кстати, даже занимаясь дома, всегда стремлюсь выглядеть так, чтобы нравиться самой себе, это вдохновляет, мотивирует на более качественную работу», – отметила Валерия.

Исполнительница показала три любимых упражнения, которые выполняет в домашних условиях.

Во-первых, Валерия уделила внимание мышцам рук. Для этого артистке понадобились гантели.

Во-вторых, певица разводила колени в «ягодичном мостике» с использованием спортивной резинки.

В-третьих, Валерия сводила ноги, лежа на шаре для фитнеса.

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