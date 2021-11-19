Ляйсан Утяшева показала, как сделать упражнение для ягодиц более эффективным

По словам известной спортсменки, нужно перенести нагрузку со спины на нужные места.

Лучше меньше, но качественнее. Так считает известная гимнастка Ляйсан Утяшева, имея в виду упражнения для подтянутой фигуры.

Спортсменка отмечает, что лучше выполнить одно упражнение три раза, но правильно, чем сто раз неправильно, напрягая не те зоны, которые нужны. И чаще всего это касается спины.

Так Ляйсан показала, как лучше выполнять подъем ног, лежа на животе, – прием, часто встречающийся в списках упражнений для ягодиц.

«Раньше, в былую молодость, когда я подкачивала, как мне казалось, ягодицы, автоматом включала спину. Это упражнение здорово для тех, у кого слабая спина, но у кого спина перетруждена, самая сильная мышца (а это в спине, в нашем случае) забирает на себя все и абсолютно не дает работать другим мышцам», — рассказала Утяшева в Instagram.

Звезда спорта поделилась, как решила эту проблему. Во время выполнения упражнения она стала засовывать собственные руки под живот, «выключая» поясницу из работы. Тогда для поднятия ног со сведенными вместе пятками начинают работать мышцы ягодиц и внутренней поверхности бедер. Для увеличения эффекта гимнастка посоветовала сделать «горбик» под животом еще больше.

Как это выглядит, смотрите в видео, которое звезда записала для своих поклонников.

Напомним, 36-летняя Ляйсан Утяшева является заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике, обладательницей Кубка мира 2001-2002 годов и победительницей многих российских и международных соревнований. Закончив спортивную карьеру, она стала телеведущей. Также делится в своем блоге секретами тренировок.

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