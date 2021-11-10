Звезда «Физрука» Анастасия Панина поделилась, как спорт помог ей в жизни

В новом интервью звезда сериалов «Физрук» и «Психологини» Анастасия Панина рассказала, что до начала актерской карьеры она занималась спортом. Детство актрисы прошло рука об руку с художественной гимнастикой, однако в юности она ее забросила.

«В какой-то момент поняла, что спорт — совершенно не мое. В 13 лет я бросила гимнастику и потом еще думала: зачем мне вообще это было надо? — признается Анастасия. — Сейчас понимаю, что спорт сформировал во мне определенные качества, которые помогали, помогают и будут помогать и в жизни, и в профессии. Стремление двигаться вперед, умение ставить задачи и выполнять их, трудиться, не жалеть себя — все оттуда».

Панина рассказала, что попала в актрисы благодаря удаче, но дальше профессия потребовала от нее огромного труда, в том числе и над собой. На этом пути артистке пригодились целеустремленность, терпение и другие качества, которые развил в ней именно спорт.

Свою нынешнюю работу звезда спектаклей и сериалов тоже сравнивает с тренировками.

«Очень люблю театр, ведь это постоянный тренинг. Как в спорте, опять же, качаешь пресс — он есть, не качаешь — нет», — цитирует Панину издание 7days.

Добавим, что, несмотря на ранний уход из гимнастики Анастасия, получила звание кандидата в мастера спорта. В первом фильме, где она получила главную роль («Скалолазка» 2007 года), наработанная гибкость ей очень пригодилась.

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