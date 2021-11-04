«Два самых легких»: Наталия Антонова показала, как сохранить руки подтянутыми

Артистка уверяет, что ее упражнения позволят забыть о проблеме обвисших рук.

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» Наталия Антонова похвасталась подтянутыми ручками. Знаменитость рассказала, как ей удается сохранять красоту бицепцев и трицепцев в личном микроблоге.

Антонова сделала приседания с упором на ладони, после чего перевернулась и уже приступила к отжиманиям. Для своей тренировки актриса использовала подоконник. Но можно опереться на любую твердую поверхность.

«Два самых легких ежедневных упражнения, и вы сможете носить любой наряд, не думая о том, какой длинны рукав, ведь у вас будут идеальные руки!

три подхода по 15 раз. Каждый день», – отметила Наталия.

Фолловеры Антоновой поблагодарили артистку за легкую тренировку для идеальных ручек.

«Как же приятно на вас смотреть», «Умница и красавица!», «Вы такая куколка! Пошла тоже делать», «Наталия, спасибо за упражнения», «Здорово! Тоже хочу такие ручки», – написали восхищенные поклонники Антоновой.

Напомним, ранее Наталия Антонова поделилась рецептом мятного печенья. Артистка показала, как сделать домашнее печенье, таящее во рту.

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