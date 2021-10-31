«В чем секрет вашей стройности?»: Анна Снаткина похвасталась «стальным» прессом

Актриса в свои 38 многим поклонникам кажется девочкой.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Анна Снаткина разместила фотографию своего «поджаристого» тела в личном микроблоге. Знаменитость удивила фолловеров своей стройностью.

Несмотря на критику по поводу худобы, Снаткина обожает делиться снимками своего подкачанного тела. Недавно артистка показала себя на съемках нового проекта, где ей приходится бегать в кадре.

«Когда воскресенье начинается с пробежке в кадре», – отметила Анна.

Снаткина облачилась в спортивную форму серого цвета с коротким топом и облегающими брюками. Анна оголила плоский животик и рельефные ручки.

«Вы очень красивая», «Красивая, стройная, любимая Анечка Снаткина, обожаю», «Отличная форма!», «Само очарование», «Анна, какая вы стройная, красивая!», «Шикарная фигура», «В чем секрет вашей стройности, какой диетой вы пользуетесь?», – восхитились поклонники Снаткиной ее рельефным прессом.

Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала свой секрет идеального животика с рельефом. Анна Заворотнюк старается уделять внимание растяжке после тренировки. Знаменитость не перегружает себя силовыми упражнениями.

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