Заниматься может каждый: эффективные упражнения на открытом воздухе

Не у всех есть возможность регулярно посещать тренажерный зал. Но если хочется сохранить подтянутость тела и бодрость духа — просто выйдите на улицу.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва уверена — тот, что кто хочет заниматься спортом, сможет найти необходимое оборудование на площадке рядом со своим домом. Спортсменка показала на видео несколько эффективных упражнений для различных групп мышц.

Фото: DepositPhotos

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