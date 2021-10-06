«Повезло Саше»: Валентина Рубцова удивила поклонников необычной позой

В свои 43 года звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова нередко удивляет поклонников своей физической формой. То на шпагат сядет, то блеснет стройной фигурой в купальнике. Вот и новый пост актрисы не оставил пользователей социальной сети равнодушными.

Рубцова показала на фото, как, сидя на полу, вертикально прислонила ноги к стене и смогла дотянуться лицом до коленей. Таким образом артистка сложила вдвое, продемонстрировав внушительный результат тренировок.

«Я часто ухожу в себя. Раз восемь в неделю точно», — пошутила Валентина под фото в Instagram.

Поток восхищенных комментариев не заставил себя ждать.

«Просто супер, вы молодец», «Бесподобно, Валентина!», «Я никогда не видела подобного! Вы настоящая спортсменка», «Я в шоке. Как же это красиво», «Вау… Вот это растяжка», «Повезло Саше», «Вот это гибкость» — пишут подписчики Рубцовой под снимком.

Однако без необходимой физической подготовки не стоит пытаться повторить эту позу дома. Напомним, что актриса является еще и кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

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