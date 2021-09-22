«Какие ножки стройные»: похудевшая Пегова показала, как добилась идеальных форм

В этом году Ирина Пегова отметила свой 43-й день рождения. Актриса всегда отличалась пышными формами, но в последнее время решила активно заняться спортом, что принесло свои плоды. В своем инстаграм звезда кино опубликовала фотографии, на которых позировала в лосинах на беговой дорожке.

«Счастлива от того, что в сентябре есть свободное время! Можно заняться своим телом и питанием», — написала Пегова, позируя на беговой дорожке.

Фанаты отметили, что она преобразилась.

«Какие стройные ножки! Как вы похудели! Когда вы все успеваете? Настоящая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Ирина говорила, что занятия на тренажере помогают ей учить большие тексты для ролей.

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