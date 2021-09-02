Асмус вспомнила спортивное прошлое и встала на руки, изобразив эффектный кульбит

2 сентября популярная актриса Кристина Асмус нестандартно поздоровалась со своими поклонниками в Instagram. 33-летняя звезда встала на руку на подоконнике и замерла в этой стойке, приняв красивую позу.

Подписчиков артистки такой кульбит очень вдохновил. «Заряд бодрости от Кристины», «Вот это я понимаю утро», «Просто браво», «Доча в школу, мама на спорте», «Ай, молодец!» — такие комментарии появились под постом звезды.

Напомним, что в юности Асмус занималась спортивной гимнастикой, доросла до степени кандидата в мастера спорта, но решила строить актерскую карьеру. Хотя, как мы видим, навыка Кристина не растеряла и тренировки не забросила. Может не только лицом сыграть, но и сама пару трюков исполнить на площадке.

больше по теме Асмус рассказала, как две недели занималась гимнастикой с переломом и трещиной в руке Известная актриса привела порцию интересных фактов о себе.

К примеру, в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» она сыграла роль гимнастки Светланы Хоркиной и многие сложные упражнения в кадре выполняла лично.

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