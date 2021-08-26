Монеточка пристрастилась к плаванию после занятия с инструктором

До того, как отдать себя в руки профессионалу, молодая певица не любила плавать.

23-летняя певица Монеточка призналась своим поклонникам, что редко выкладывала в соцсети морские фотографии, потому что не любила плавать. Однако теперь все изменится, потому что на днях артистка поучаствовала в проекте, в рамках которого провела целый час в бассейне в компании опытного инструктора по плаванию. Научившись правильно грести, девушка полюбила воду и свое пребывание в ней.

«Оказывается, я просто неправильно плавала, поэтому уставала и не могла получить удовольствие. А теперь я знаю много полезных советов, и вы легко можете встретить меня в бассейне!» — сообщила Лиза Монеточка в Instagram.

Звезда призвала поклонников не бояться пробовать новое и искать занятия, которые могут сделать их счастливыми. Также певица спросила у подписчиков, какой вид спорта ей еще попробовать. В комментариях ей посоветовали скалолазание, большой теннис, серфинг. Многие кстати, отметили, что тоже преодолели нелюбовь к плаванию после занятий с профессиональным инструктором.

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