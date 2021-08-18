Тренер по фитнесу рассказала, что тренировать, чтобы секс доставлял больше удовольствия

Качество секса и получаемых оргазмов девушка может путем изучения своего тела и тренировок. Об этом говорит профессиональный тренер по фитнесу Ирина Лазаричева. Для увеличения удовольствия от интимной жизни она предлагает представительницам прекрасного пола обратить внимание на свое тазовое дно, где находится несколько слоев мышц, отвечающих за правильное расположение и работу кишечника, матки и других органов.

«Поверхностный слой позволяет нам напрягать стенки влагалища, стягивать его и зажимать задний проход. Средний отвечает за те же функции, а вот за непроизвольное сжимание стенок влагалища отвечает глубокий слой мышц тазового дна», — говорит Лазаричева.

Специалист отметила, что многие девушки, желая улучшить качество оргазмов стремятся «накачать» мышцы, которые отвечают за вход во влагалище. Но этот подход в корне неверен, так как стенки женского полового органа имеют гладкую мускулатуру и не поддаются намеренным сокращениям. По ее словам, чтобы добиться результата, нужно укреплять именно глубокую мускулатуру, а для этого в первую очередь нужно правильно дышать. Поэтому стоит обратить внимание на пилатес и йогу.

«Также в укреплении мышц тазового дня нам с вами прекрасно поможет работа с осанкой в целом, потому что функционал мышц тазового дна очень сильно зависит от нашей осанки и состояния ягодичных мышц и тазобедренных суставов», — рассказала тренер для зрителей 5-tv.ru.

По словам Лазаричевой, чтобы половая жизнь стала более насыщенной, а оргазмы — яркими, нужно регулярно проводить дыхательную гимнастику, а также упражнения по улучшению осанки, укреплению ягодиц и увеличению подвижности тазобедренных суставов.

Справка Teleprogramma.pro

Ирина Лазаричева — профессиональный фитнес-тренер, руководитель студии умного фитнеса Vesna. Также является преподавателем хореографии в детской школе искусств и фитнес-блогером.

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