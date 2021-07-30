«В 15 лет пошел в качалку»: Денис Клявер поделился своим секретом молодости

В новом интервью с 46-летним певцом Денисом Клявером журналисты сделали звезде комплимент, что уже на протяжении 20 лет он не меняется, то есть, выглядит таким же подтянутым, бодрым и свежим, как в молодости. Артиста попросили раскрыть секрет, как он «остановил время».

«Во-первых, нужно начинать рано, — со смехом ответил Клявер. — Я начал в 20 лет. Тут совпали многие факторы: генетика родителей, моя любовь к спорту, как бы я это назвал – бодифитнес. Еще в несознательном возрасте, лет в 15, я пошел в качалку, а чего в этом возрасте хочется – поесть всякой гадости, чипсов, газировки, покурить, и ты вообще не думаешь об этом. Но именно благодаря тому, что я начал пахать в спортзале по четыре дня в неделю, тягал железяки, а мышцы упорно отказывались увеличиваться, я впервые начал задумываться. Стал интересоваться и узнал, что мышцы тоже надо кормить, причем правильно, так и перестроил свое питание».

В период существования группы «Чай вдвоем» Клявер и Костюшкин много гастролировали. И, как рассказывает Денис, в каждом городе им предлагали покутить. Но от разгульного образа жизни их тогда спас статус спортсменов и качков. Даже «правильные пацаны» не могли заставить певцов нарушить режим питания и сна. Хотя артист признается, что употребляет алкоголь, но редко и в меру. И курение не обошло его стороной — в шальной юности, когда это стало модно среди молодежи. Клявер отказался от сигарет в 19 лет, в армии, когда, опять же, не мог набрать мышечную массу.

«Сейчас я в такой форме нахожусь, что могу за неделю стать на размер больше за счет пампа (так называемого наливания мышц). Сажусь на усиленную спортивную диету, и через несколько дней максимально прорисовываются и пресс, и все жилы. Хотя сейчас я занимаюсь всего процентов на 20 по сравнению с тем, что было раньше, – турники, брусья, мне этого хватает. Мой организм работает четко благодаря тому, что у него выработанный метаболизм и наработанная мышечная масса – чистая, не на химии, которая никуда не девается при определенном правильном питании», — цитирует певца «Теленеделя».

Что касается питания, то оно у Дениса, по его словам, очень простое. С 1998 года в его меню «холостяцкий» завтрак – геркулесовая каша на воде с бананом и бутерброд с чаем. В обед артист кушает все что угодно, а на ужин предпочитает либо кусочек отварного мяса, либо кефир. Иногда мужчина может наесться жареной картошки для удовольствия, но на следующей день ему приходится «на водичке посидеть». Клявер отметил, что сдерживать себя во всем и доводить ограничениями до нервного срыва — это неправильно.

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