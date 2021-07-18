«Попробуйте шорты»: Дмитрий Шепелев смутил поклонников узкими спортивными брюками

Отец сына Жанны Фриске — Дмитрий Шепелев — разместил на своей странице в Instagram свежие кадры из спортзала. Примечательно, что во время занятия спортом знаменитость успел нарваться на критику поклонников.

Шепелев отметил, что собирается привести свое тело в тонус. Для этого экс-ведущий программы «ДОстояние РЕспублики» отправился в спортзал и поспешил занять велосипед. Также Дмитрий показал, как тягает гирю. Для тренировки Шепелев выбрал черные футболку, лосины, кроссовки и бейсболку.

«Передаю привет от имени всех членов клуба узких колготок. Решил для себя, значит, что пока молодой и активный — буду худым и подтянутым. А когда за 50, буду на мышцах, как Нагиев. Ладно, как Стэтхэм», — подчеркнул Дмитрий.

Вот только не всем фанатам Шепелева понравился его внешний вид. А если быть точнее, его брюки.

«На лосины поверх спортсмены-мужчины обычно надевают шорты. Попробуйте, так будете намного брутальней выглядеть. Нагиев тоже так захочет», «Не надо худым, некрасиво», «Отличные колготки, но шорты были бы лучше», — написали поклонники знаменитости в комментариях под фото.

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