«Идеальная»: Юлия Паршута показала эффективную тренировку на 15 минут

Артистка следит за своей фигурой и тратит при этом минимум времени.

В одной из последних публикаций личного микроблога Юлии Паршуты появился ролик, в котором исполнительница в коротких шортиках и топе занимается спортом на свежем воздухе. Примечательно, что на силовую тренировку знаменитость тратит всего лишь 15 минут.

Часто новичков отталкивает перспектива провести за фитнесом целый день. Однако Паршута тратит на упражнения время одного небольшого перекуса. 15 минут и заряд бодрости на целый день обеспечен.

«Лето и любимое время дня. Пробежка, 15-минутная тренировка — и я люблю тебя, жизнь», — подчеркнула Юлия.

Артистка показала некоторые упражнения, которые выполняет после пробежки. Девушка отдала предпочтение прыжкам с разведением ног и рук. Также Юлия сделала выпрыгивания из приседа и попеременные прыжки на обе ноги из этого же положения. Еще одним упражнением стали приседания с отведением ног к голове.

Поклонники Паршуты остались в восторге от стройной красавицы. Короткая спортивная форма подчеркнула рельефное тело певицы. Фанаты признались, что знаменитость мотивирует их не сдаваться и продолжать тренироваться:

«Вы в отличной форме! Фигурка фантастическая, просто точная! Всегда восхищаюсь! Очень вдохновляет на занятия спортом», «Вот так смотришь, мотивируешься прекрасной физической формой», «Юля! Вы такая стройная! Прямо-таки идеальная! Это ж сколько силы воли надо иметь, чтобы в такую рань бегать!».

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