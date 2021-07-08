«Быть порхающей тростинкой»: Утяшева призналась, что до сих пор питается по принципам спорта

В новом интервью известную гимнастку Ляйсан Утяшеву спросили, как она, уже завершив профессиональную карьеру, сохраняет себя в форме, продолжает ли соблюдать правила питания, положенные спортсменам. 36-летняя женщина ответила, что старается следовать «старой истине» — не есть и не пить за три часа до сна. Она убрала из своего рациона продовольственный сахар, мучное и сладкую газировку.

«Правило этого вида спорта – быть порхающей худой тростинкой, а не летающим слоником. После 19:00 не есть, убрать мучное, сладкое, есть по половине порции, добавлять свежие овощи, фрукты и ягоды, свежевыжатые соки с мякотью. Я до сих пор живу по этим принципам, хоть уже и не являюсь действующей гимнасткой», — цитирует Утяшеву издание Peopletalk.

Кстати, своим детям звезда спорта не запрещает есть сладкое и фастфуд, но активно подает пример, что можно вкусно поесть и без чипсов и бургеров. Наследники Ляйсан и ее мужа Павла Воли сами отказываются от вкусной, но неполезной еды, в пользу домашней кухни.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Напоминаем, что здоровый рацион для каждого человека может быть индивидуален в связи с особенностями здоровья. Поэтому по вопросам правильного питания следует консультироваться с профильным специалистом.

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