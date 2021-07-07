«Не для галочки»: Медведева поделилась, как найти мотивацию к занятию спортом

В новом интервью 21-летнюю фигуристку Евгению Медведеву спросили, как полюбить спорт и привить себе привычку заниматься фитнесом.

«Я уверена, что мотивация и удовольствие кроются в самом процессе. Когда ты получаешь кайф от любимого дела. До первых медалей и наград нужно пройти большой путь. Подготовка занимает массу времени, ежедневно вкладываются большие силы. Это точно не про результат «здесь и сейчас». Поэтому завышенные ожидания – первый шаг к тому, чтобы все бросить», — ответила чемпионка мира.

Евгения поделилась, что в своих соцсетях она рассказывает и показывает на собственном примере, что путь к цели – не только для медалей и наград, а прежде всего – для удовольствия. Девушка хочет донести до своих подписчиц, что нужно искать мотивацию не во вне, а прислушиваться к самим себе и поощрять себя даже за самые маленькие победы и достижения.

«Всем, кто только начинает заниматься спортом, могу посоветовать делать это только по зову сердца. Хвалить себя даже за небольшие успехи – это неотъемлемая часть пути к победе. Еще очень важно заниматься не для галочки или одобрения окружающих. Поверьте, это бессмысленно!» — цитирует спортсменку журнал Grazia.

Напомним, что Медведева дважды становилась чемпионкой мира и дважды выигрывала серебро Олимпийских игр. В 2021 году девушка выпустила собственную коллекцию худи, мотивирующую на занятие фитнесом.

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