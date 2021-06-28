«Жена противоположное говорит»: Проскурякова считает Николаева полным

Об этом известный певец и композитор признался на фестивале «Жара».

Появившись вместе со своей женой Юлией Проскуряковой на фестивале «Жара», 61-летний певец Игорь Николаев получил комплимент от поклонницы, якобы он похудел и хорошо выглядит. Эти слова заставили артиста победно посмотреть на свою молодую супругу, а та в значительной степени удивилась. Позже мужчина прокомментировал такую разную реакцию.

«Мне жена противоположное говорит», — немного грустно пояснил Николаев журналистам.

Выяснилось, что Юлия не считает своего мужа стройным и подтянутым.

Как отмечает «Комсомольская правда», певец вместе со своим коллегой Леонидом Агутиным раз в неделю играют в теннис, но это спортивное увлечение не влияет на фигуру знаменитого композитора, так как другие физические нагрузки и диеты он не практикует.

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