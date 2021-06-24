Сальма Хайек упустила роль Тринити в «Матрице» из-за того, что пренебрегала спортзалом

Оказывается, Тринити в культовом фильме «Матрица» вместо Керри-Энн Мосс могла сыграть Сальма Хайек. Но мексикано-американской актрисе не хватило физической подготовки для этой роли.

На кастинге звезда вошла в четверку лучших артисток вместе с Джадой Пинкетт-Смит (которая потом получила роль в продолжении «Матрицы»), но когда дело дошло до выполнения трюков, Сальма провалилась. В новом выпуске шоу Red Table Talk она призналась, что на тот момент была ленивой и пренебрегала спортзалом.

«Они сказали: «Тебе нужно бежать!» А я такая: «Куда?» Я даже комнату ни разу не смогла обойти, — вспоминает 54-летняя Хайек. — А вот Джада — стройная машина! Боже мой! Она была так хороша! Это было так неловко! Она была в такой хорошей форме, она была так сосредоточена, так дисциплинирована. Я просто посмотрела на эту женщину и подумала про себя: «Вот кем я хочу быть, когда вырасту».

Сейчас, после тех кинопроб, когда Сальме достается роль в боевике, она каждый раз говорит себе: «Лучше начать работать над выносливостью и попрактиковаться в базовых упражнениях. Ты должна быть как Джада!»

Напомним, в середине июня в кинотеатрах вышел фильм «Телохранитель жены киллера», в котором Хайек исполнила много трюков и продемонстрировала завидную физическую форму.

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