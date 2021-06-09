«Это кайф, ребята»: Олег Газманов снова собирается встать на доску этим летом

Уже несколько лет певец увлекается серфингом с веслом.

9 июня певец Олег Газманов опубликовал в Instagram фото без рубашки, похваставшись атлетичной фигурой в 69 лет. Артист рассказал подписчикам, что проверил перед летним сезоном свои сапборды — доски для серфинга с веслом. Уже совсем скоро мужчина отправится на них покорят волну, причем на родине, а не за рубежом.

«Я, конечно, и зиму, и осень люблю — все времена года! Но летом на доске по подмосковным озерам и рекам — это кайф, ребята», — пишет звезда эстрады.

Газманов добавил, что для тех, кто хочет разделить его страсть, в YouTube есть ролик, в котором он показывает, как научиться плавать на таком сапборде.

больше по теме Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости И это не физические тренировки, и не специальные препараты.

Напомним, что доски для сапсерфинга толще и длиннее, чем для обычного серфинга, в результате чего пловец может стоять на них, находясь на воде. Родиной этого вида спорта считаются Гавайские острова. В России соревнования по нему проводятся с 2011 года.

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