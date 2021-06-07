Звездный результат: Колин Фаррелл пробежал свой первый марафон

На преодоление 42 километров известному актеру понадобилось почти четыре часа.

6 июня голливудский актер Колин Фаррелл пробежал свой первый марафон (42 километра). Это произошло на беговом мероприятии в австралийском городе Брисбене. Финиш 45-летнего артиста запечатлел и выложил в Instagram местный тренер Пэт Кэрролл, который комментировал забег. Знаменитость встретили бурными аплодисментами, но раздавать автографы мужчина не стал.

Итак, кто хочет сравнить свои достижения со звездой фильмов «Александр», «Особое мнение» и «Джентельмены»: согласно официальным результатам соревнования, мистер Фаррелл занял 222-е место из 683 бегунов со временем в 3 часа 54 минуты 22 секунды.

Добавим, что в настоящее время Колин находится в Австралии на съемках нового фильма «Тринадцать жизней», рассказывающего о реальном случае 2018 года, когда юношеская футбольная команда вместе с тренером оказалась в ловушке в пещере на 18 дней. Ну а мы ждем новый кинокомикс про Бэтмена с Робертом Паттинсоном, в котором Фаррелл сыграл преступного босса по прозвищу Пингвин.

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