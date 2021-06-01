По песку и шишкам: под Москвой открылась экологическая тропа для хождения босиком

1 июня в подмосковном парке «Лосиный остров» открылась «Босоногая тропа». Это дорожка среди деревьев длиной в 3,6 километра для хождения по ней босиком. На своем протяжении пешеходный объект имеет различные виды покрытия: песок, сосновая кора, морская галька, керамзит, валуны, шишки — все, чтобы стопы туристов испытали самые разные ощущения.

«Мы постоянно развиваем сеть экологических троп, расширяем тематику мероприятий и мастер-классов, — говорит директор национального парка «Лосиный остров» Рустам Якубов. — Особо охраняемые природные территории становятся все более популярными у населения, все больше людей выбирают активный и познавательный отдых, здоровый образ жизни».

Напомним, что ходьба босиком помогает в закаливании организма, борьбе с плоскостопием, улучшении кровообращения. Также известно, что на стопах человека находится огромное количество рефлекторных точек, отвечающих за работу внутренних органов, поэтому естественный массаж этой части тела имеет немалую пользу.

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