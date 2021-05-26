Старший брат пожурил Криса Хемсворта за тонкие ноги на фото

Популярный актер накачал завидные мускулы на руках, а вот о нижней части тела, похоже, забыл.

Звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт снова выложил фотографию с одним из своих сыновей в красном супергеройском плаще. Мускулистый актер, играющий бога грома Тора, прогулялся с 7-летним наследником и поделился с поклонниками, что задал пареньку традиционный родительский вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет. Мальчик ответил, что хочет быть Суперменом.

«К счастью, у меня есть еще двое детей», — иронично написал актер.

Хемсворт намекнул на то, что сын восхищается не им в образе Тора, а Генри Кавиллом из конкурирующей вселенной кинокомиксов. Фанаты Marvel, конечно, оценили эту шутку, но многие обратили внимание на совсем другое комичное обстоятельство в данном посте.

Тренд задал старший брак Криса — Люк Хемсворт (тоже актер).

«Братан?! Ты снова пропускал дни ног?!» — написал мужчина под снимком и собрал этим комментарием более 75 тысяч лайков и сотни ответов.

Действительно, если посмотреть на звездного отца на этом фото, то его накаченная рука кажется просто огромной, а ноги, по сравнению с ней, слишком уж тонкими, что и высмеял старший брат артиста.

Известно, что Хемсворт стал активно качаться для двух новых фильмов, чтобы сыграть бога грома Тора и рестлера Халка Хогана. Но неужели актер занимался только с верхней половиной тела, а ноги забросил? Похоже, теперь киношникам придется снимать его только выше пояса…

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