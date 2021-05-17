«В голове бардак»: Анна Седокова «начала новую жизнь» со спортзала и медитации

17 мая певица Анна Седокова выложила в Instagram видео из спортзала, в котором похвасталась стройной талией и подтянутым животом. 38-летняя экс-«ВИА Гра» поделилась с подписчиками, что с этого дня решила начать новую жизнь. Точнее, вернуться к старой.

«Так как начала ее достаточно давно, вот только за последние две недели все куда то понеслось со скоростью Bugatti Chiron. Съемки двух клипов на двух континентах за последнюю неделю. Противоположные часовые пояса. Вкуснейшая калорийная кухня в Америке и желание праздника в Киеве, и опять поздние подъемы из-за разного времени сделали свое дело. И как результат: в голове бардак, в гостиничном номере хаос, на оба «Инстаграма» нет времени и ноль контента, постоянное желание спать, нересурсное состояние, вдруг куда-то исчезли деньги, опять начались крапивница или аллергия», — пожаловалась Анна.

Возвращаясь к прежней жизни, артистка решила снова взять управление собственным ритмом в свои руки. Для этого певица задала себе простой вопрос: «Что я сегодня могу сделать для себя?» А затем она решила выпить на один стакан воды больше, чем обычно, и начать тренировку до 8 утра. Женщина позанималась на беговой дорожке, поработала с гантелями, а затем устроила себе 30-минутную медитацию и отправилась на прогулку по свежему воздуху. На завтрак она решила не загружать организм картошкой и мучным, а предпочла омлет с лососем.

Седокова поделилась, что снова будет четко планировать свой день по различным задачам, отводя под них конкретное время и не отвлекаясь ни на что другое. Для этого певица устанавливает в телефоне нужные таймеры и четко следует своему графику.

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