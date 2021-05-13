«Мой экстрим — это роды»: актриса Дарья Мельникова рассказала о своих тренировках

Спортивную «Папину дочку» Дарью Мельникову спросили, в каких она отношениях с фитнесом и как поддерживает фигуру в форме. 29-летняя актриса ответила, что у нее есть личный тренер, который разработал специальную программу упражнений. Девушка занимается либо с инструктором, либо самостоятельно дома, но именно по этой программе. А экстремальные виды спорта — это совсем не ее история.

«Я не люблю экстрим. И на съемочной площадке никогда не рвусь выполнять никакие трюки, все делают каскадеры. А я берегу себя, у меня есть дети и профессия. Мой экстрим — это роды, мой любимый экстремальный вид спорта», — с улыбкой рассказала Дарья «Теленеделе».

Актриса добавила, если ей понадобится снять напряжение, то она идет на прогулку и много ходит с музыкой в наушниках, также может заняться медитацией.

Добавим, что, родив двоих детей от актера Артура Смолянинова, девушка довольно быстро вернула себе стройную форму без всяких диет.

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