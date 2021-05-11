«Мне нужен соперник»: певица МакSим рассказала о своих спортивных тренировках

Артистка не любит заниматься в фитнес-залах, потому что там ей не хватает адреналина.

37-летняя певица МакSим посвящает спорту два-три часа в день. Восстановившись после аварии артистка вернула себе стройную фигуру и сейчас посмеивается над своими прежними фотографиями, на которых она — «человек-сфера». Об этом звезда рассказала в новом интервью, раскрыв также, какие тренировки предпочитает.

«Не очень я люблю фитнесс-залы. Мне скучно. Мне нужен соперник. Нужен адреналин. И я верю, что когда этот выплеск адреналина происходит, то тело говорит мне «спасибо». И твое душевное состояние становится более стабильным. Поэтому я люблю бокс, теннис, занимаюсь конкуром, правда, периодически падаю с лошади», — со смехом рассказала певица изданию WomanHit.

А вот, что касается правильного питания, то тут артистка ответила, что не может подать правильный пример. Сама она «сова» — ложится поздно и при этом позволяет себе кушать ночью. Популярное правило, что не стоит питаться после шести вечера, обошло МакSим стороной. Но фигура у нее сейчас на зависть многим женщинам.

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