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«Мне нужен соперник»: певица МакSим рассказала о своих спортивных тренировках

Артистка не любит заниматься в фитнес-залах, потому что там ей не хватает адреналина.

«Мне нужен соперник»: певица МакSим рассказала о своих спортивных тренировках
Певица МакSим рассказала о своих тренировках. Фото: instagram.com/maksimartist/

37-летняя певица МакSим посвящает спорту два-три часа в день. Восстановившись после аварии артистка вернула себе стройную фигуру и сейчас посмеивается над своими прежними фотографиями, на которых она — «человек-сфера». Об этом  звезда рассказала в новом интервью, раскрыв также, какие тренировки предпочитает.

«Не очень я люблю фитнесс-залы. Мне скучно. Мне нужен соперник. Нужен адреналин. И я верю, что когда этот выплеск адреналина происходит, то тело говорит мне «спасибо». И твое душевное состояние становится более стабильным. Поэтому я люблю бокс, теннис, занимаюсь конкуром, правда, периодически падаю с лошади», — со смехом рассказала певица изданию WomanHit.

А вот, что касается правильного питания, то тут артистка ответила, что не может подать правильный пример. Сама она «сова» — ложится поздно и при этом позволяет себе кушать ночью. Популярное правило, что не стоит питаться после шести вечера, обошло МакSим стороной. Но фигура у нее сейчас на зависть многим женщинам.

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