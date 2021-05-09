«В зал после майской спячки»: Янина Студилина рассказала, почему может позволить себе съесть шоколад поздно ночью

На личной странице звезды сериала «Ранетки» — Янины Студилиной — появилось видео с тренировки артистки.

Янина поделилась с поклонниками упражнением для мышц пресса и ягодиц. Студилина сделала скручивание. Актриса поднимала корпус и опускала обратно. Руки знаменитости находились в положении замок за головой, локти были разведены. А ноги Янина положила на мяч и согнула в коленях. После того, как актриса опускала плечи, она начинала поднимать ягодицы наверх.

«Когда днем хочется ничего делать, а в два ночи ты нарушила все правила и съела шоколадку, пропускаем завтрак и на спорт. Сегодня была йога и минут на 20 задержалась в зале. Как-то же надо вернуться в зал после майской спячки», — призналась Студилина.

Отметим, что для отличного настроения знаменитость надела яркую форму в зал. Персиковые шорты Янины перекликались по цветовой гамме с розовым спортивным мячом.

«Шикарнейшая», «Какое интересное упражнение», «Результаты на лицо», «Если бы я был в зале, то не смог бы заниматься», «Какая вы спортивная, молодец», — похвалили Студилину ее фанаты.

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