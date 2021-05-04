«Как я могла сказать «нет»: жена показала пластичные танцы Криса Хемсворта

На минувших выходных голливудский актер Крис Хемсворт и его жена-актриса Эльса Патаки посетили вечеринку White Party, где, как известно, нужно одеваться во все белое. Свои образы со звездным супругом женщина выложила в Instagram. Но кроме обычной подборки фотографий, на ее страничке есть и видео, на котором пара танцует в своих нарядах, а Крис при этом демонстрирует пластичность и изящность.

«С этими танцевальными движениями, как я могла сказать «нет»!» — подписала ролик Эльса.

Напомним, 37-летний Хемсворт в эти дни снимается в четвертом фильме Marvel про бога грома Тора. И если в финальных «Мстителях» его персонажу пришлось потолстеть, то в новой картине он снова предстанет перед зрителями мускулистым богатырем. Актер посвятил несколько месяцев упорным тренировкам, чтобы его тело соответствовало образу супергероя.

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