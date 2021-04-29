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«До жжения мышц»: Валерия показала, как тренирует бедра и ягодицы

Для этого упражнения певице нужны только жесткая резинка и коридор.

«До жжения мышц»: Валерия показала, как тренирует бедра и ягодицы
Валерия не первый раз восхищает поклонников своим фитнесом. Фото: globallookpress.com

Вечером 29 апреля певица Валерия поделилась с подписчиками в Instagram видео с тренировкой для ног, которую она одновременно любит и ненавидит. 53-летняя артистка стягивает ноги очень тугой резинкой для фитнеса и ходит приставным шагом по коридору.

«Зверская вещь, но очень эффективная для мышц бедер и ягодиц, доступная всем и каждому», — прокомментировала ролик звезда.

Одна из подписчиц спросила, сколько так надо ходить, и певица ей ответила.

«До жжения мышц. А вообще, идите, пока идется. Главное — резина должна все время находиться в натяжении», — пояснила Валерия.

Поклонники в комментариях выразили восхищение упорством и трудолюбием певицы. И одной из них стала телеведущая Екатерина Стриженова.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как взяться за новый вид упражнений, проконсультируйтесь с профессиональным тренером.

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