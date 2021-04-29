«Если не хочу, то не делаю»: Мерьем Узерли призналась, что занимается спортом периодами

В одном из интервью звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли вспомнила фейковую новость о себе. Несколько лет назад вышла статья о том, что актриса не хочет ходить в спортзал отеля, а предпочитает иметь личный тренажер в номере, чтобы не пересекаться с другими людьми. Публикация оказалась полной чушью, учитывая, что в то время женщина даже не занималась спортом.

Журналисты тут же спросили ее, неужели такая красивая фигура досталась ей без тренировок. Узерли ответила, что в разные периоды жизни она то активно тренировалась, то не делала вообще ничего.

«Я пытаюсь поддерживать баланс. Если я хочу чем-то заниматься, я делаю это, если я не хочу, то не делаю. Было время, когда на завтрак на протяжении месяца я каждый день ела хлеб с нутеллой. И затем я не ела это год. Сейчас моя страсть — это хлеб с сыром. Каждый день», — с улыбкой рассказала актриса журналу Hello!

37-летняя женщина добавила, что последний раз занималась спортом в начале 2019 года и только сейчас я начинает по нему скучать.

«Совсем скоро настанет момент, когда я снова в него вольюсь с одержимостью, а потом снова закончу», — подытожила Мерьем.

Напомним, что осенью 2020 года стало известно, что звезда «Великолепного века» ждет второго ребенка. 8 января 2021-го она родила девочку, которую назвала Лили Кои. Отца малышки актриса старается не афишировать, но признается, что он очень хороший папа.

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