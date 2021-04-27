Эмбер Херд показала, как приводит фигуру в форму перед съемками второго «Аквамена»

Во время карантина актриса не расслаблялась, что заметно по ее фигуре.

Помимо громкого суда с бывшим мужем, голливудской красотке Эмбер Херд нужно еще и готовиться к новым фильмам, в частности, к сиквелу кинокомикса «Аквамен». Недавно 35-летняя актриса показала, что она практически не может двигаться в костюме своей героини, морской принцессы Меры. Может, поэтому она значительную часть первой картины находилась в кадре без него?

Но в костюме или без — фигура супергероини должна быть на высоте. И вот артистка выложила в Instagram новое закулисье «Аквамена», а именно фото со своей тренировки для поддержания формы. Звезда встала в необычный мостик, упершись ногами на лавку, а руками подтянувшись на кольцах. По снимку можно оценить мускулатуру женщины и, судя по всему, в спортивности Эмбер не откажешь. С такими руками она, и правда, могла побить Джонни Деппа, как он рассказывал об этом в суде…

Похоже, что во втором фильме наряд актрисы будет более открытым и демонстрирующим ее тело. Учитывая водную специфику «Аквамена», Херд может появиться на экране и в купальнике. Как будет на самом деле, мы узнаем не раньше декабря 2022 года, это предварительная дата выхода сиквела.

Добавим, что Эмбер тренируется под трек City Girls — Pussy Talk, о чем она сама сообщила в этом посте.

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