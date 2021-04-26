«По этажам вверх-вниз бегаю»: Александр Дьяченко рассказал о тренировках во время съемок

Актер признался, что из-за работы часто заниматься спортом у него не получается.

Сыгравший печально известного друга Данилы Багрова в фильме «Брат-2» Александр Дьяченко больше не считает себя брутальным актером, потому так стал сниматься, в основном, в мелодрамах. Об этом он рассказал в новом интервью, отметив, что спорт не забрасывает, хотя карьера артиста мешает ему полноценно заняться собой.

«В спорте нужна стабильность, а для меня с разъездами — это большая роскошь. Но в бассейн хожу, по этажам вверх-вниз бегаю, иногда добираюсь и до спортзала. Всегда, отправляясь в очередную поездку, не забываю бросить в чемодан кроссовки и форму. Как часто удается их использовать? Статистика удручающая», — признался 55-летний мужчина изданию Wday.

Он добавил, что также старается следить за питанием и даже практикует голодания. А вот отказаться от сладкого актеру все никак не удается, хотя очень хочется.

Александр отметил, что чередует активный и пассивный отдых. Лежание на диване он находит прекрасным занятием, но отмечает, что ему нужно предаваться ненадолго, так как оно, как ни странно тоже отнимает силы.

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