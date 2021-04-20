«Каждый день — спорт»: Дмитрий Тарасов упорно тренируется в ожидании нового контракта

Как известно, после декабря 2020 года футболист Дмитрий Тарасов больше не числится в ФК «Рубин». 34-летний спортсмен опять остался без клуба, но надеется, что это временно. 20 апреля он опубликовал в Instagram ролик с кадрами своих тренировок и заверил поклонников, что он каждый день работает в поте лица, чтобы сохранить форму и быть интересным для команд Премьер-лиги. Бывший муж Ольги Бузовой уповает на то, что скоро ему поступит предложение от одного из клубов.

«Если бы меня спросили, какое окно я хочу открыть, я бы ответил — трансферное, — написал футболист. — Все почему-то думают, что я восстанавливаюсь после травмы, но они ошибаются. Я уже давно восстановился и только жду момента, когда снова смогу выйти на поле».

Тарасов заверил, что у него есть силы, энергия, опыт и уверенность, чтобы стремиться к новым победам.

«Каждый день — спорт. Каждый день — режим. Когда трансферное окно откроется, я буду в лучшей форме и на 100% готов», — заявил Дмитрий.

А пока он спросил подписчиков, какой клуб ему больше подойдет. Интересно, что многие комментаторы советуют мужчине вернуться в московский «Локомотив», за который он выступал почти 10 лет.

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