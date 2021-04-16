Ляйсан Утяшева проверит участниц шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» на силу и выносливость

Настоящая топ-модель должна быть в отличной спортивной форме. Поэтому участниц нового модельного шоу на ТНТ решили проверить на силу и выносливость. Экзамен по физкультуре будет принимать заслуженный мастер спорта, известная гимнастка Ляйсан Утяшева.

В выпуске «Ты_Топ-модель на ТНТ» от 18 апреля чемпионка проверит, смогут ли девушки работать на камеру в неудобном положении. Она устроит участницам фотосессию с препятствиями — за 90 секунд каждая должна будет сделать три кадра: во время бега на каблуках, на канате и батуте. Задание не из простых. У некоторых из моделей не получится сделать ни одного удачного снимка, а участница Ева Эванс так вообще подвернет ногу.

Но в выпуске будут и веселые моменты. Александр Гудков проведет для девушек викторину: о каждой он узнал некоторые интересные факты, и теперь красавицы должны будут отгадать, кто из них виделся с Леонардо Ди Каприо и Джонни Деппом, кто ради проекта бросил работу на хлебозаводе, а кто в детстве портил фотографии всем родственникам.

Также зрители узнают о расколе участниц на два лагеря. Те, кто заняли второй этаж модельно дома, не хотят видеть на своей территории девушек с первого. От «дедовщины» уже пострадала Полина Засименкова. Но по некоторой причине она не станет озвучивать членам жюри имена прессующих ее соперниц.

И, конечно же, в финале выпуска станет известно, кто из участниц выбыл из проекта, не справившись с заданиями.

Смотрите шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» по воскресеньям в 17:30.

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