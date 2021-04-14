В Роскачестве подсказали, как правильно выбрать фитнес-браслет

Далеко не всегда лучшая модель оказывается самой дорогой.

Роскачество опубликовало рейтинг фитнес-браслетов 2021 года. Его лидерами по ряду показателей стали модели Fitbit Charge 3 и 4, Huawei Band 4 Pro, Garmin Vivosport, Fitbit Inspire 2. Однако каждому человеку, несомненно, лучше выбрать тот гаджет, что будет удобен лично ему. Поэтому специалисты организации предложили также ряд советов, как определиться с подходящей моделью.

«Одна из самых распространенных ошибок при выборе – переплачивать за те функции и датчики, которые вам не понадобятся. При этом наши тесты показывают, что нет никакой зависимости между ценой гаджета и точностью его показаний», — отмечают в Роскачестве.

Поэтому для начала пользователь должен определить список тех возможностей, которые он хотел бы видеть в своем фитнес-браслете.

Спортсменам пригодятся устройства с широким набором программ для тренировок, высокой точностью показателей, а также устойчивостью к влаге и ударам. Если же ваша цель – ежедневно следить за своим здоровьем, то приоритет нужно отдать браслетам с мониторингом сердечной активности, сна, стресса и так далее. А те люди, кому важны только базовые функции шагомера, могут смело отказываться от дополнительных датчиков в пользу дешевых моделей.

Более дорогие гаджеты, как правило, еще оснащены возможностью управления плеером и получения уведомлений со смартфона. Владельцам «айфонов» перед покупкой стоит убедиться, что выбранный браслет будет работать в связке с устройствами Apple. А вообще большинство фитнес-браслетов гораздо лучше сочетаются со смартфонами на базе Android.

А если вы настоящий маньяк гаджетов, и вам нужно как можно больше «умных» функций, то лучше обратить внимание на смарт-часы. Они выпускаются гораздо более оснащенными, чем фитнес-браслеты.

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