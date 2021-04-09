Анатолий Кот рассказал, как победил в боксерском поединке, не выходя на ринг

Актер Анатолий Кот в кино часто играет злодеев. Помогает суровая внешность. Но в детстве артист не был таким грозным. По его собственному признанию, он рос болезненно худым, фигурой пошел в отца. Чтобы не прослыть слабаком, парень посещал секции баскетбола, дзюдо и бокса. Тренер последней даже выставил будущего актера на соревнования.

«Для меня это было очень волнительно. Помню, отправился в раздевалку, переоделся, начал разогреваться и, еще не выходя на ринг, услышал, что меня объявили победителем», — цитирует Кота издание WomanHit.

Парень, естественно, очень удивился. Он пошел к тренеру за разъяснениями, а тот со смехом сказал, что среди участников никого в весовой категории Анатолия просто не нашлось.

Позже юноша сменил спортивные секции на театральный кружок, и там уже по-настоящему нашел свое призвание. Его старшие братья стали военными и иногда подтрунивали над тем, что младший пошел в артисты, но в целом семья поддержала выбор Анатолия, и сегодня он — известный актер.

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