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«Тигр! Горилла! Большая рыба!»: Крис Хемсворт и его друг показали, как веселятся, качая мускулы

Мужчины забавно мотивируют друг друга и щеголяют голым торсом.

«Тигр! Горилла! Большая рыба!»: Крис Хемсворт и его друг показали, как веселятся, качая мускулы
Крис Хемсворт ловко популяризирует тренировки, добавляя к ним юмор. Фото: globallookpress.com

Звезда Marvel Крис Хемсворт выложил в Instagram очередное забавное видео своей тренировки перед съемками в четвертом фильме про Тора. На этот раз компанию актеру составил его приятель диджей и музыкальный продюсер Fisher. Мужчины без рубашек показали, как они качают железо и при этом весело подбадривают друг друга, когда выполнять упражнение особенно тяжело.

«Тигр! Горилла! Большая рыба! Давай, солдат! Ты это чувствуешь?!» — кричат австралийские знаменитости, чтобы тренировка проходила активнее.

Поклонники в комментариях выражают восхищение позитивным настроем мужчин, и, конечно, восторгаются мускулами Хемсворта, которые он упорно качает уже несколько месяцев, для того, чтобы блистательно сыграть бога грома Тора и рестлера Халка Хогана.

Согласитесь, этот Крис совсем не вяжется с образом толстого Тора из фильма «Мстители: Финал».

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