«С прошлого года не бегала»: Алена Свиридова устроила себе пробежку на турецком берегу

Где бы артистка не находилась, она не забывает про спорт.

3 апреля певица Алена Свиридова пожелала своим подписчиками доброго утра из турецкой Антальи. Артистка начала день с пробежки по набережной и была этому очень рада. Звезда особенно порадовалась солнечной погоде без дождей, хотя потом ее все же окатило водой из разбрызгивателя на газоне.

«Ну что, guys, побежали? В Москве, правда, не так весело бежать, но, когда я вернусь, надеюсь, продолжу начатое. А то с прошлого года не бегала», — с улыбкой сказала Алена.

Добавим, что регулярные занятия спортом помогают 58-летней Свиридовой поддерживать тело в форме и не стесняться потом выкладывать фотографии в купальниках. Правда, зря она критикует Москву — ее коллега Елка, например, еще в марте начала пробежки по столице и не жаловалась.

Смотрите также: