«Обожаем хайкать по горам вместе»: дочь Юдашкина рассказала о спорте, который полюбила в Китае

Дочь известного кутюрье Валентина Юдашкина — 30-летняя Галина — переехала вместе с мужем и детьми в Гонконг и пока не знает, когда вернется в Москву. В новом интервью девушка рассказала о жизни в Китае и бизнесе, который теперь для нее, в основном, перешел в онлайн. Но и о поддержании себя в форме россиянка не забывает.

Ее тренировки — это утренние пробежки. Гористую местность Галина использует, чтобы заниматься трейлраннингом — она может пробежать по горам 7–10 километров. А еще девушка увлеклась хайкингом — пешей ходьбой на 10–15 километров, которую часто принято совмещать с наблюдением за красивыми городскими, сельскими или природными пейзажами.

«Именно в Китае я открыла для себя этот вид спорта. Потрясающие виды, природа. Мы поднимались на 960 метров в высоту, красота невероятная, — цитирует Юдашкину издание Peopletalk. — С детьми выбираемся в воскресенье, когда няня отдыхает. Обожаем ездить на дикий остров поплавать, хайкать по горам вместе, когда началась «третья волна», купили велосипеды».

Также девушка занимается йогой и пилатесом. Еще она любит силовые тренировки, но из-за пандемии стала чаще заниматься дома, купила себе коврик, гантели и специальные резинки.

Смотрите также: