Чем не супергерой: Том Холланд похвастался стальным прессом в Instagram

Наблюдая за молодым английским актером Томом Холландом в роли Человека-паука в киновселенной Marvel, зрители, наверняка, продолжают ассоциировать 24-летнего парня со щуплым школьником. Однако артист работает над своим телом в поте лица и имеет впечатляющие результаты.

26 марта он опубликовал в «сториз» фото без рубашки. На снимке рядом с актером стоит его тренер Даффи Гейвер, но взгляд, конечно, сразу же устремляется на рельефный пресс Тома и его атлетичный торс.

В подписи к фото Холланд, используя нецензурные слова, отметил, что обычно он не страдает такой ерундой, как демонстрация своего тела без рубашки. Но так как это его последнее занятие с тренером, то парень не может не поблагодарить наставника за его труд, а сделать это лучше всего, показав результаты совместных усилий. Том подписал, что снимок был сделан на их финальной, 72-ой совместной тренировке.

Вероятно, парню потребовалось накаченное тело для третьего фильма о Человеке-пауке от Marvel. Хотя в одном из свежих фильмов Холланд сыграл уже не подростка, а бывшего военного.

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