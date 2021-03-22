«Ты похорошел!»: Вера Брежнева сделала комплимент похудевшему Азамату Мусагалиеву

Четвертый выпуск нового шоу «Музыкальная интуиция» на канале ТНТ начался с обсуждения его ведущего Азамата Мусагалиева. 36-летний шоумен решил спросить у своих звездных гостей, как у них обстоят дела с интуицией, и, что называется, понеслось.

«У меня с интуицией все хорошо, — заявил комик Илья Соболев. — Я когда сюда пришел, сразу обратил внимание на тебя, Азамат. Ты изменился». «Ты похорошел!» — поаплодировала ведущему Вера Брежнева. «Невозможно не заметить…» — смущенно прокомментировал Мусагалиев. «Ты выглядишь прекрасно. Один вопрос: куда пропали еще 15 килограммов Азамата?» — продолжил Соболев.

Ведущему пришлось отшутиться, что в соседней студии снимается программа «Где логика? Дети», и там как раз остался «15-килограммовый Азамат». Всерьез комментировать свое похудение мужчина не стал, хотя даже на кадрах из эфира видно, что куда-то пропали его фирменные округлые щечки. Приталенный пиджак шоумена также намекнул на то, что он отошел от образа комичного толстячка.

Похоже, что в новом сезоне зрителей ТНТ ждет новый Азамат Мусагалиев. Мужчина также сменил прическу, чем дополнительно омолодил свой имидж.

Смотрите также: