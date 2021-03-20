«Сопротивление три килограмма»: Валерия проводит выходной в тренировочном зале

Знаменитости в любом возрасте стараются следить за своим здоровьем и внешним видом.

Певица Валерия и актриса Олеся Судзиловская опубликовали на личных страницах свежие записи своей спортивной жизни. Артистки пожелали поклонникам последовать их примеру и отправиться на тренажеры или пробежку по городу.

Жена продюсера Иосифа Пригожина показала одно из своих любимых физических упражнений.

«Мое доброе утро. Как вы думаете, на какую группу мышц это упражнение? Сопротивление три килограмма. Ответ не так очевиден, как кажется», — озадачила своих подписчиков Валерия.

Исполнительница сделала пару подходов, задействовав мышцы рук, спины и груди и пресса. Для тренировки знаменитость выбрала светлую пудровую футболку и черные лосины, на ногах у певицы были белые кроссовки. Также в качестве специальной экипировки Валерия надела яркие перчатки.

«Браво! Так держать!», «Какая молодец!», «Умничка, красавица!», «Классно выглядите!», — восхитились артисткой ее поклонники.

Актриса Олеся Судзиловская поддержала свою коллегу и тоже отправилась в свой выходной в зал. Актриса не показала, какие упражнения выбрала для фитнес-тренировки. Однако по улыбке Судзиловской стало понятно, что знаменитость осталась довольна своими результатами.

«Всем доброе утро! Отличного настроения! Солнечных выходных с любимыми и близкими! Даже, если это ты сам!»

К слову, артистка была одета в ярко-голубую футболку, бирюзовые лосины с белыми лампасами. На ногах Олеси были белоснежные кроссовки.

«Хорошее начало», «Мой эталон девушки! Красивая,умная, позитивная», — поддержали старания Судзиловской поклонники актрисы.

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