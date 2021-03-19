«Я за принятие себя»: Анастасия Решетова высказалась о бодипозитиве

Известная модель поделилась мнением о том, как надо относиться к своей фигуре.

Анастасию Решетову можно назвать идеальной моделью — и в плане внешности, и в плане карьеры. Многие девушки завидуют ее фигуре, но каких принципов имиджа придерживается сама 25-летняя красавица?

В новом интервью у нее спросили, как девушка относится к бодипозитиву и считает ли необходимым вталкивать себя в общепринятые рамки идеальной внешности.

«Я за принятие себя и своего тела, я считаю, что это храм души и нам нужно о нем заботиться. Для меня это выражается именно в неустанной работе и постоянном самосовершенствовании. Я считаю, что либо мы на протяжении всей жизни постоянно эволюционируем — физически, ментально, морально, либо деградируем. Последнее мне не близко», — поделилась модель с изданием Ok Magazine.

Анастасия отметила, что она самокритична, но в меру. Может устроить себе «досмотр с пристрастием» перед зеркалом, но придерживается идеи о том, взгляд на свое отражение — это повод влюбиться в себя по-новому.

Напомним, что Анастасия Решетова воспитывает сына Ратмира. С отцом малыша рэпером Тимати манекенщица успела расстаться. Также модель уточнила, что когда в семье появляется ребенок мужчина начинает чувствовать, что вся любовь и внимание уплывает к малышу.

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