РЖД и фитнес-индустрия обсуждают открытие спортзалов на железнодорожных вокзалах

Но будут ли пассажиры тратить время в ожидании поезда на тренировки?

В первой половине марта руководство РЖД подняло вопрос о создании на территории железнодорожных вокзалов фитнес-центров, отелей и коворкингов. Представители фитнес-индустрии положительно оценили идею о спортзалах на станциях, хотя и признали, что она будет интересна не всем пассажирам.

К примеру, Ассоциация операторов фитнес-индустрии уже готова выработать концепцию развития подобных центров на жд-вокзалах. Ее президент Ольга Киселева отметила, что сначала нужно создать несколько экспериментальных площадок на крупных станциях городов-миллионников, которые посещает наибольшее количество людей. Далее на их опыте можно будет увидеть, какой объем услуг требуется для вокзальных фитнес-центров и окупятся ли они. Лишь после этого подобный проект можно транслировать на всю Россию.

«Для таких целей может подойти концепция фитнес-клубов площадью 200-250 квадратных метров, где будет установлено несколько комплектов спортивного оборудования: беговые дорожки, эллипсы, свободные веса и другие популярные тренажеры, обеспечивающие кардионагрузку», — цитирует Киселеву ТАСС.

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Некоторые специалисты, которых опросило агентство, считают что в тяжелых условиях дороги мало кому будут интересны тренажеры, но лучше «зайдут» йога, спа-процедуры, бассейны или короткие курсы по оздоровлению.

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