«Люблю спорт»: Анна Хилькевич с пяти лет не вылезает из тренировочных залов

Артистка Анна Хилькевич разместила в своем микроблоге кадры из спортивного зала. Примечательно, что на снимки попали и дочери исполнительницы роли Марии Беловой в сериале «Универ. Новая общага».

Хилькевич продемонстрировала упражнение на пресс. Для этого она использовала гимнастический мяч. Отметим, что дочери актрисы — Арианна и Маша — помогали маме приводить свое тело в тонус. Девочкам, по словам Анны, было интереснее наблюдать за ее тренировками, чем находиться в игровой комнате для детей.

«Они перебегали каждые три минуты из игровой в соседние двери тренажерного зала. Ну, и на этом спасибо. В общем, я считаю, что детей нужно с самого детства окунать в спорт, ну или хотя бы подавать достойный пример», — подчеркнула Хилькевич.

Сама Анна считает тренировочный зал вторым домом с самого детства. Дело в том, что ее мама долгое время работа инструктором по аэробике и часто брала маленькую Аню с собой на занятия:

«Кажется, я поняла, почему я так органично люблю спорт. Я вспомнила тут, что когда я была еще совсем малышкой, всего несколько месяцев от роду, моя мама брала меня с собой на тренировки, где она преподавала аэробику. И так продолжалось достаточно долгое время, помню себя уже лет в пять в том же зале».

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