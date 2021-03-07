«Легко усваивается»: Анастасия Решетова продемонстрировала свой завтрак

Бывшая девушка шоумена Тимати — Анастасия Решетова — опубликовала в Stories личного профиля фотографии, в которых показала свои ЗОЖ-привычки.

Отметим, что в последнее время Решетова находится на SPA в Ялте. Туда она прилетела с малышом Ратмиром. Пока сын Тимати и Анастасии продолжает занятия по плаванию, молодая мамочка упорно тренируется и следит за питанием.

Еще недавно знаменитость жаловалась, что набрала четыре лишних килограмма. Однако поклонники Решетовой посчитали, что так модели даже лучше. Несмотря на комплименты фанатов, бизнесвумен решилась на интенсивную программу для тонуса тела.

«Мой завтрак состоит из трех блюд, так же, как и обед, но здесь их готовят таким образом, что с чувством переедания выйти невозможно. Все очень легко усваивается, ведь меню составлено специально для меня», — похвасталась Решетова.

Также знаменитость разместила фото, на котором видно ее преобразившуюся фигуру.

«По поводу пилатеса. Всегда думала, что это не моя тема, пока не попробовала. По программе еще йога на гамаках», — отметила модель.

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