«Без этого нельзя»: 74-летняя Татьяна Васильева рассказала о своих ежедневных тяжелых тренировках

74-летнюю актриса Татьяну Васильеву спросили, как она в таком возрасте осталась стройной и не превратилась в «бабу». Женщина ответила, что ей достаточно примера других звезд, которые либо располнели, либо, наоборот, ударились в быстрое похудение. Сама она в чудо-методы, обещающие скорый результат, не поверила.

«Быстро — это значит, ненадолго. Медленно — это навсегда, — сказала артистка в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». — Я вот сегодня подумала, насколько килограммов я похудела: сначала на 18 и сейчас еще на 7. Представляешь, какая была?»

Актриса призналась, что добилась веса в 65 килограммов, хотя все равно не может выглядеть худой из-за «широкой кости». Кстати, для нее это не предел: женщина собирается сбросить еще пару килограммов.

По словам Васильевой, похудеть ей помогли спорт и диета.

«Это ты должен утром встать, принять душ, одеться, выйти в мороз, идти километра полтора до клуба… Час я иду в гору или бегу, потом я беру на себя это железо, и с тренером еще час. Как это может хотеться? Это «хотеться» не может! Но без этого нельзя», — призналась Васильева.

Даже когда актриса уезжает на гастроли, она выбирает гостиницу со спортивным клубом и прямо из самолета отправляется на тренировку. В чемодане у нее всегда есть кроссовки и форма для тренировки.

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