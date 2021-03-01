«Там это требуется»: Балуев рассказал, как на съемках боевика Клуни бегал за машинами ради фигуры

62-летний российский актер Александр Балуев вспомнил, как снимался в американском боевике «Миротворец» (1997) с Джорджем Клуни и Николь Кидман. Звезда отечественного кино рассказал, что узнал Клуни как очень спортивного человека. Голливудский красавчик приехал на съемки со своими мячом и кольцами и предложил русскому коллеге сыграть в баскетбол.

По словам Балуева, американец фанатично занимался своим телом.

«Мы снимали в Македонии, а обедать нас возили на гору на электрокарах. Так вот Клуни с нами не садился, бежал рядом в тяжелых сапогах, — цитирует Александра издание 7days. — Для многих голливудских звезд тело важно, и они серьезно занимаются спортом. Там это требуется. Чуть теряешь форму, и тебя просто перестают снимать».

На вопрос, приходилось ли ему самому когда-нибудь изменять фигуру ради роли, Балуев ответил отрицательно и со смехом добавил, что отечественным актерам не платят столько денег, «чтобы вот так пахать».

Смотрите также: