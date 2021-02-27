«С антителами как-то спокойнее»: Валерия после болезни отправилась в спортзал

Исполнительница Валерия продемонстрировала упражнения на пресс в одном из последних постов личного микроблога.

Артистка разместила видео на своей странице, в котором показала, как интенсивно занимается в спортивном зале. Жена продюсера Иосифа Пригожина, лежа на спине, использовала специальные спортивные крепления для ног. Зафиксировавшись в упоре на лопатки и руки, Валерия сгибала и разгибала ноги.

«Первый раз за целый год решилась потренироваться не дома, а в зале — с антителами как-то спокойнее, хотя расслабляться тоже не стоит. Настроение на весь день, прям ух», — заявила исполнительница.

Валерия выбрала для тренировки облегающую майку цвета хаки и брюки свободного кроя из атласной ткани.

«Какая вы молодец! Отсюда такая бодрость, свежесть! На вас приятно смотреть», «Достойный пример для всех», «Вы такая молодец, а я вот пока только смотрю на вас и вздыхаю, кто бы или что-то бы меня заставило взяться за себя», «Большая сила воли держать себя в такой форме! Браво, Валерия!», — восхитились поклонники Валерии в комментариях под роликом.

Смотрите также: