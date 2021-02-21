«Хочется замотивировать»: Настя Каменских рассказала, как приучить себя к спорту

33-летняя певица не представляет свою жизнь без физических упражнений.

Жена шоумена Потапа — Настя Каменских — дала советы начинающим любителям спорта. Исполнительница опубликовала фотографию в фитнес-костюме и написала мотивирующий пост в своем микроблоге.

Каменских давно увлекается тренировками на все группы мышц и правильным питанием. Ранее артистка признавалась, что ее любимый завтрак — овсяная каша с фруктами.

«Скоро весна, и мне хочется замотивировать вас, девочки, заняться собой, становиться еще красивее и быть здоровыми. Как приучить себя к спорту? Постепенно», — заявила Настя.

Знаменитость назвала несколько составляющих продуктивного фитнеса. Она начала с того, что посоветовала выполнять новичкам не полноценную тренировку, а утреннюю зарядку:

«Пару подходов планки, стоя сначала на прямых руках, потом на локтях. Это уже заставит ваши мышцы выключится. На следующий день добавьте к этому 20 приседаний и 20 отжиманий».

Далее Настя обратила внимание на внутреннее состояние во время занятий спортом.

«Настрой очень важен — вы не должны себя заставлять и думать о спорте как о чем-то неприятном. Вам нужно захотеть заниматься! Найдите свою мотивацию — четко сформулируйте ее мысленно, а лучше — запишите и каждый день перечитывайте!», — резюмировала Каменских.

Также певица посоветовала заниматься в паре с кем-то или пойти на групповые занятия, а также не забывать хвалить себя.

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