«Я уверенно держала баланс»: Ирина Пегова освоила новый спорт на съемках «Родных»

42-летняя Ирина Пегова в новой комедии «Родные» играет простую русскую женщину, домохозяйку, которая прощает своему мужу все его сумасбродные выходки. В свежем интервью она рассказала, что съемки фильма проходили нелегко, в них было немало трудных моментов. Один из них — когда ей, довольно спортивному человеку, пришлось играть далекую от спорта даму, которая впервые встала на вейкборд (это как серфинг на доске, только человека тянут на тросе, за катером, например).

Сама Пегова этот вид водного развлечения на съемках опробовала впервые. У нее было всего одно занятие с тренером — и вперед. Актриса получила массу замечательных впечатлений, однако сцену ее катания пришлось переснимать несколько раз: сначала в гидрокостюме, потом в купальнике.

«Подвох был в том, что в гидрокостюме я была похожа на профессионального спортсмена, а мне нужно было показать героиню, которая очень плохо стоит на доске. Мне пришлось играть, что я совсем не держусь на вейкборде, и в этом была главная сложность. Потому как, встав на него в первый раз, я уверенно держала баланс и все остальное», — рассказала Ирина «Теленеделе».

Однако старания артистки пропали даром. По ее словам, в итоговый фильм данная сцена не вошла. Но женщина хотя бы здорово провела время и освоила новый спорт.

Также она рассказала, что во время съемок на Волге ходила купаться в реке по три раза в день. После этого друзья спрашивали ее, где она умудрилась так загореть во время разгара пандемии, когда авиасообщение с теплыми странами было закрыто.

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